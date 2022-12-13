Ракета получила улучшенную систему наведения на цель в полете.

В Иране показали новую модификацию баллистической ракеты "Хорремшехр-4". Об этом сообщает агентство "Мехр".

Ракета получила улучшенную систему наведения на цель в полете. По словам главы Минобороны Ирана Мохаммада Реза Аштияни, власти стараются снабдить вооруженные силы различными ракетами. Он подчеркнул, что публичные демонстрации оружия будут продолжаться.

Дальность полета ракеты "Хорремшехр-4" составляет две тысячи километров. На нее можно ставить боеголовку массой 1,5 тысячи кг. Ракета оснащена одним из совершенных двигателей на жидком топливе.

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