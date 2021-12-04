В Индонезии жителям пришлось убегать из-за пробуждения вулкана

Высота столба составляет около 15 километров.

В Индонезии начал извергаться вулкан Семеру. Об этом сообщает телевизионный канал ВВС.

Жители индонезийского острова Ява были вынуждены спасаться бегством от огромного столба пепла, который вырос над местным вулканом. По данным специалистов, высота столба составляет около 15 километров.

По официальной информации, в результате природного явления никто не пострадал. Данных о погибших также нет. Эвакуация людей продолжается.

Российское посольство в Индонезии рекомендовало "держаться подальше" от места возможного извержения, а также призвало следовать указаниям экстренных служб и правоохранителей.

Вулкан Семеру извергается второй раз за текущий год: ранее – в январе. Он входит в число почти 130 действующих вулканов Индонезии.

Ранее на шахте в Свердловской области произошел горный удар.

Видео: YouTube / Evolution Crisis