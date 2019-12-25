В Индонезии нашли останки человека, который не принадлежит ни к одному из известных видов

В пещере Леанг Паннинге ученые нашли останки женщины. Этот вид ранее не был описан исследователями. Дело в том, что у женщины восточноазиатская родословная с примесью денисовских предков. Статья опубликована в журнале Nature.
Возраст скелета составляет около 7,3 тыс. лет. Его нашли на острове Сулавеси. Согласно анализу ДНК, женщина принадлежала к восточноазиатским Homo sapiens. Исследователи предполагают, что смешение с денисовцами произошло после прибытия на остров Сулавеси около 3,5 тыс. лет назад.
Этот факт свидетельствует о том, что восточноазиатский ген был искусственно занесен через Валласею и породил новую группу человечества.
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Фото: pixabay
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