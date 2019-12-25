В Индонезии мэр города встала на колени и извинилась за вспышку COVID-19

Город Сурабая стал эпицентром заражения коронавирусом в Индонезии.

В Индонезии мэр города встала на колени и извинилась за вспышку коронавируса. Об этом сообщили журналисты из местного издания Jakarta Post в собственном Twitter-аккаунте. Они объяснили, что глава Сурабая Три Рисмахарини на встрече с медиками расплакалась и попросила прощения за неблагоприятную эпидемиологическую обстановку. В Индонезии именно Сурабая стал эпицентром заражения COVID-19.

Раскаяние мэра произошло в понедельник, 29 июня. В этот день Три Рисмахарини в провинции Восточная Ява проводила встречу с членами Медицинской ассоциации Индонезии и региональными властями. После слов местного пульмонолога о том, что его больница переполнена зараженными, а также о том, что жители продолжают игнорировать протокол, необходимый для сдерживания инфекции, чиновница встала на колени. Она попросила врачей не винить в ситуации мэрию, добавив, что столкнулась с препятствиями в установлении контактов с больницей.

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