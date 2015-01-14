В Хмельницкой области демонтировали памятник Островскому

Власти региона избавились от "советской истории".

Памятник советскому писателю, автору романа "Как закалялась сталь" Николаю Островскому был демонтирован в Хмельницкой области Украины. Соответствующее заявление в социальных сетях сделал глава региональной военной администрации Сергей Гамалий. Известно, что объект культурного наследия снесен на территории Шепетовки. Информация подкреплена фотографиями и роликами.

Как очищаем площадь перед Шепетовским музеем, так очистим всю Украину от тоталитарного наследия". Сергей Гамалий, украинский чиновник

Напомним, что демонтаж памятников, связанных с советским прошлый, а также переименование улиц началось на территории Украины с 2015 года, когда киевские власти приняли закон о декоммунизации. В последнее время чиновники ведут борьбу и со всем российским.

Путин и Диас-Канель открыли памятник Фиделю Кастро.

Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти