В Харькове сообщили о вторжении российских войск в город

Глава областной администрации призвал жителей не выходить на улицы.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил о предполагаемом вторжении российских войск в Харьков. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

Синегубов уточнил, что российские военные якобы вторглись в центральную часть города. Он также призвал граждан Харькова не выходить на улицы и не покидать места укрытия. Позже жители Харькова начали выкладывать в социальные сети видео с российской военной техникой на улицах.

Минобороны России: в Харьковской области украинские военные добровольно сложили оружие.

Видео: Telegram/Mash