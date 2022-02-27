В Харькове сообщили о вторжении российских войск в город

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил о предполагаемом вторжении российских войск в Харьков. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.
Синегубов уточнил, что российские военные якобы вторглись в центральную часть города. Он также призвал граждан Харькова не выходить на улицы и не покидать места укрытия. Позже жители Харькова начали выкладывать в социальные сети видео с российской военной техникой на улицах.
Минобороны России: в Харьковской области украинские военные добровольно сложили оружие.
Видео: Telegram/Mash
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