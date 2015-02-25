В Хакасии полиция изъяла наркотики из посылки с детским набором для творчества

Злоумышленники пытались провезти запрещенные вещества в виде "слайма".

Российские правоохранительные органы в Хакасии изъяли гашиш из посылки с детским набором для творчества. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы полиции по региону. Оперативники изначально получили данные о том, что двое жителей города Минусинска должны получить почтовое отправление с наркотиками, замаскированными под ингредиенты для изготовления популярных среди несовершеннолетних граждан антистрессовых игрушек "слаймов". Злоумышленники заказали криминальный товар в теневом сегменте онлайн-магазина.

В результате были задержаны мужчины 44 и 45 лет, когда адресаты после получения бандероли двигались на легковом автомобиле. В ходе личного досмотра у одного из правонарушителей был изъят пакет с веществом растительного происхождения. По заключению экспертов, речь идет о гашише с массой около 80 граммов. В отношении фигурантов расследования ведется уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Сейчас подозреваемые остаются под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Более того, медосвидетельствование показало, что в момент задержания сообщники находились в состоянии наркотического опьянения. пресс-служба МВД РФ по региону

В Видном задержаны вымогатели, напавшие на двух человек.

Фото и видео: МВД Медиа