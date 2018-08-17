В Хабаровском крае 10-летняя девочка ушла кататься на роликах и была убита

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство".

Накануне вечером, 16 декабря, в одном из сел Хабаровского края была убита 10-летняя девочка. Следком возбудил уголовное дело по статье "убийство".

По версии следствия, 10-летняя девочка в селе Князе-Волконское 1 решила покататься на роликах и вышла из дома. Спустя несколько часов ребенка нашли с признаками насильственной смерти. Следственные органы обращаются ко всем, кто может помочь найти убийцу ребенка.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следственные органы обращаются к гражданам, которые владеют информацией о совершенном преступлении, с просьбой сообщить об этом в отдел по расследованию особо важных дел краевого следственного управления (Хабаровск, Уссурийский бульвар, 5) или по телефонам: 8 (4212) 470-315, 02. Конфиденциальность гарантирована. СУ СК РФ по Хабаровскому краю

Накануне Piter.TV сообщал, что в Приморье после недельных поисков обнаружено тело 8-летнего мальчика.

Видео: СУ СК РФ по Хабаровскому краю