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В Хабаровске из-за сообщений о взрывных устройствах эвакуировали школы города
Сегодня, 9:02
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MShaffter

В Хабаровске из-за сообщений о взрывных устройствах эвакуировали школы города

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Волна лжеминирований захлестнула Дальний Восток. Сообщения о заложенных взрывных устройств поступили во Владивостоке, Благовещенске Хабаровске и других городах ДВ.

На Дальнем Востоке утро понедельника началось с эвакуаций школ и детских садов.

Утром 13 января в Хабаровске эвакуировали все школы города из-за поступивших сообщений о заложенных взрывных устройствах. Всего в Хабаровске 70 школ в 79 зданиях, сообщает ТАСС. К этому часу уже проверено более половины учебных зданий. Взрывных устройств не обнаружено.

Всего за утро эвакуировано было около 50 тысяч учеников и 3,5 тысячи учителей и персонала.  Эвакуация прошла без происшествий. Дети были размещены в соседних зданиях. Были оповещены родители, которые разобрали детей по домам. Уточняется, что для учеников второй смены занятия пройдут в обычном режиме. Для учеников первой смены в некоторых школах занятия могут перенести на 2 половину дня. 

Этим же утром эвакуации из-за лжеминирований прошли в учебных заведениях Владивостока и Благовещенска.

Фото: ВК, Владимир Старинский

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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