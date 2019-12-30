В Хабаровске из-за сообщений о взрывных устройствах эвакуировали школы города

Волна лжеминирований захлестнула Дальний Восток. Сообщения о заложенных взрывных устройств поступили во Владивостоке, Благовещенске Хабаровске и других городах ДВ.

На Дальнем Востоке утро понедельника началось с эвакуаций школ и детских садов.

Утром 13 января в Хабаровске эвакуировали все школы города из-за поступивших сообщений о заложенных взрывных устройствах. Всего в Хабаровске 70 школ в 79 зданиях, сообщает ТАСС. К этому часу уже проверено более половины учебных зданий. Взрывных устройств не обнаружено.

Всего за утро эвакуировано было около 50 тысяч учеников и 3,5 тысячи учителей и персонала. Эвакуация прошла без происшествий. Дети были размещены в соседних зданиях. Были оповещены родители, которые разобрали детей по домам. Уточняется, что для учеников второй смены занятия пройдут в обычном режиме. Для учеников первой смены в некоторых школах занятия могут перенести на 2 половину дня.

Этим же утром эвакуации из-за лжеминирований прошли в учебных заведениях Владивостока и Благовещенска.

Фото: ВК, Владимир Старинский