В ХМАО пресекли деятельность ОПГ, участники которой подозреваются в преступлениях в сфере кредитования

Ирина Волк раскрыла подробности работы в регионе ОПГ.

Российские правоохранительные органы Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре пресекли деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в серии криминальных эпизодов в сфере кредитования. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Согласно предварительным данным, организаторы незаконной схемы вовлекли в нее не менее 50 индивидуальных предпринимателей. От имени этих бизнесменов в банки предоставлялись заведомо ложные сведения о доходах, наличии имущества, фиктивные договоры о сделках, имитирующих финансово-хозяйственную деятельность. На основании этих документов аферисты получали одобрения со стороны кредитных учреждений на выдачу займов.

Часть полученных денежных средств шла на погашение долга, а остальные – на приобретение дорогостоящих автомобилей. В дальнейшем иномарки выступали в качестве залогового имущества для получения еще более крупного кредита и создания видимости платежеспособности. пресс-служба МВД РФ

Полиция установила, что целью преступного умысла для фигурантов расследования являлось получение займа в размере от 30 до 50 миллионов рублей при поручительстве территориальных фондов поддержки предпринимательства. Когда банк выдавал бизнесмену максимально возможный кредит, то его сообщники инициировали процедуру банкротства. Далее деньги с финансовых счетов перечислялись аффилированным юридическим лицам, где распределялись между злоумышленниками. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 4 статьи 159.1 УК РФ. Одиннадцать подозреваемых сейчас допрошены. Им избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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Фото и видео: МВД Медиа