В ХМАО водитель сбил двух женщин и двух детей возле остановки и скрылся

Появились подробности аварии и ее последствий.

Накануне вечером, 24 октября, в поселке Покачи ХМАО произошло жуткое ДТП, в котором пострадали две женщины и два маленьких ребенка пешехода.

Водитель на автомобиле "Киа Рио" наехал на группу пешеходов и скрылся с места аварии, бросив пострадавших и свой автомобиль. Очевидцы вызвали "скорую". Двух женщин и двух детей с травмами различной тяжести госпитализировали в больницу. Они находились в реанимации. Вскоре 35-летний мужчина был задержан.

В социальных сетях в сообществе Покачи девушка написала, что водитель в момент аварии был в сильном алкогольном опьянении. Очевидцы сообщили, что водитель сбил женщину с 4-летним ребенком на пешеходном переходе, а затем отлетел в остановку, где стояли люди. Там он задел еще одну женщину и несовершеннолетнего ребенка. Трое мужчин успели увернуться.

Сегодня в социальных сетях появилась информация, что жизни двух пострадавших ничего не угрожает. Одного из детей прооперировали, стабилизировали и перевезли в Сургутскую больницу. Женщине срочная операция не требовалась, она потеряла много крови. Стоит вопрос о ее переводе в Сургут. Жители города организовали сбор денег для пострадавших матери и дочки, которые до сих пор находятся в крайне тяжелом состоянии.

Видео: Piter.TV

Фото: ВК, МЫ Покачи