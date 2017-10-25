В ХМАО мужчина в лесу столкнулся с голодным медведем и снял его на видео

В ХМАО мужчина столкнулся нос к носу с диким медведем и снял на видео косолапого.
На опубликованных кадрах дикий медведь находится от оператора буквально в нескольких метрах. Мужчина вместо того, чтобы скрыться от проголодавшегося за зиму медведя, наоборот приблизился к нему и вышел из-за деревьев. Косолапый заметил мужчину и несколько раз вставал на задние лапы, рассматривая смельчака. Потом медведь перешел дорогу и ушел в чащу леса по своим делам.
Пользователи интернета после просмотра видео удивились безрассудной смелости автора видео.
А не страшно было? Медведь сейчас голодный после зимней спячки и скорость у него такая что мог бы за минуту догнать и позавтракать. А вообще прикольно посмотреть живого медведя в лесу. Мы около Горноправдинска тоже видели медведя, даже останавливаться побоялись.
Чисто по-русски проснувшемуся весной голодному медведю кричать:"Мишка!"
Серьезно?! Вот бесстрашие, они же сейчас весной голодные
Мда, медведь хоть и молодой вполне мог позавтракать папарацци. Диву даешься, преследовать дикого зверя с камерой.
Стальные.... "нервы", даже рука не дрогнула
Чисто по-русски так здороваться с проснувшимся весной голодным мишкой. Ладно, молодой попался, да и выглядит хорошо - видимо нагулялся к спячке, но это же секунды до трагедии.
Парень, тебе просто очень крупно повезло! Это мог быть неоправданный риск!
Видео было снято в Советском районе Урая 8 мая.
Видео: YouTube/Алексей Стахеев