Власти предупреждают о возможном сходе лавы в регионе.

В Гватемале проснулся вулкан и выбросил трехкилометровый столб пепла. Речь идет о Пакайе. Активность в районе вулкана наблюдается сейсмологами на протяжении несолькоих дней. Очевидцы слышат взрывы.

По данным издания Explica, пепел после выброса видно на высоте в 3-3,2 км над уровнем моря. Облако пепла распространилось на 66 км в северном направлении. Представители местного Национального института сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии уточнили, что в вулкане может начаться мощное извержение лавы. В настоящее время авиакомпаниям рекомендуют не летать над опасной зоной.

Напомним, что Пакая - действующий вулкан в Гватемале. Он располагается к югу от столицы страны, на побережье озера Аматитлан. Наблюдения за активностью вулкана ученые ведут с начала XVI столетия. За весь колониальный период Пакая выбрасывал лаву 23 раза, затем он "замолчал" практически на 150 лет. Новая активность объекта зафиксирована с 1965 года.

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Видео: Twitter/Deutsch365