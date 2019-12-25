Его глубина была от 50 до 250 метров.

В Гренландии нашли подледное озеро, хранящее себе массу информации об изменениях на Земле. Исследование провели специалисты из Колумбийского университета, пишет Sciencepop.

Отложения дна древнего озера были обнаружены на глубине в более чем полтора километра. Учёные предполагают, что там можно найти химические следы прошлой жизни и климата.

Специалисты рассказывают, что на данной местности находилось озеро, площадь которого составляла около семи тысяч квадратных километров. Его глубина была от 50 до 250 метров.

Учёные изучают отложения на дне озера. Они отмечают, что будто бы столкнулись с большим архивом записей на непонятном языке, который теперь следует расшифровать.

Ранее ученые обнаружили способ быстрой очистки организма от алкоголя.

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