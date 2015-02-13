В Греции зафиксировали смерть пациента, который был полностью привит от коронавируса

Неизвестно, каким препаратом был привит пациент.

Директор второго отделения интенсивной терапии больницы "Папаниколау" Никос Каправелос заявил в эфире телеканала Open, что в Греции был зафиксирован первый случай смерти полностью привитого от коронавируса пациента.

Врач отметил, что у пациента не было никаких хронических заболеваний.

Это одно из исключений. Первая смерть из 13 тысяч, — сказал он.

Не уточняется, каким препаратом был привит умерший пациент. В Греции на сегодняшний день одобрены вакцины Johnson&Johnson, Moderna, AstraZeneca и Pfizer.

Врач этот случай связывает с дельта-штаммом коронавируса. При этом он подчеркнул, что против коронавируса самым мощным оружием остается вакцинация. Врач сказал, что все непривтые находятся в большой опасности.

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