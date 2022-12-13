В Госдуму внесут законопроект о праве пресекать движение беспилотников на земле и в воде

Александр Хинштейн рассказал о подробностях законопроекта.

Глава профильного комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал о законопроекте, посвященном праву пресекать движение беспилотников на земле и в воде. В ходе бнифинга с журналистами на площадке нижней палаты парламента страны эксперт напомнил, что такие полномочия в отношении незаконных действий дронов получат силовые структуры.

Сегодняшние реалии таковы, что беспилотники есть и наземные, и водные, и с их использованием уже начинают происходить различные террористические акты. Александр Хинштейн

Напомним, что еще в декабре 2019 года российский лидер Владимир Путин подписал закон о наделении силовых ведомств полномочиями пресекать незаконные полеты беспилотников. В частности, права будут переданы сотрудникам ФСБ, ФСО, МВД, СВР, Росгвардия и ФСИН. Они могут пресекать работу дронов посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, ликвидации устройств.

Володин призвал подсчитать ущерб от взрывов на "Северных потоках".

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ