Милонов хочет ограничить время пребывания в Instagram из-за рекламы косметики "на прокачанных попках и утиных губах"

Депутат хочет разрешить россиянам сидеть в данной социальной сети не больше часа.

Депутат Госдумы Милонов выступил с очередным предложением. На этот раз чиновник хочет разрешить пользоваться соцсетью Instagram лишь час в день. Об этом сообщает пресс-служба Милонова.

Это элемент общения — я ничего против не имею. Но когда он становится манией, маньячеством или бизнесом — это надо прекращать. Виталий Милонов

Милонов ополчился на тех, кто рекламирует на своих "прокачанных попках и утиных губах" косметику, а налоги не отчисляют. Также в немилость попали travel-блогеры, которые "бальных платьях гуляют по скалам Андорры". Такие люди, по мнению депутата, только кучу всяких подражателей. По задумке парламентария, пользоваться безлимитно Instagram смогут только профессиональные компании, которые платят налоги и действия ведут в соответствии с законом.

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