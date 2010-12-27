Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Милонов хочет ограничить время пребывания в Instagram из-за рекламы косметики "на прокачанных попках и утиных губах"
Сегодня, 11:59
0
nastya960
259

Милонов хочет ограничить время пребывания в Instagram из-за рекламы косметики "на прокачанных попках и утиных губах"

0
 
 

Депутат хочет разрешить россиянам сидеть в данной социальной сети не больше часа.

Депутат Госдумы Милонов выступил с очередным предложением. На этот раз чиновник хочет разрешить пользоваться соцсетью Instagram лишь час в день. Об этом сообщает пресс-служба Милонова.

Это элемент общения — я ничего против не имею. Но когда он становится манией, маньячеством или бизнесом — это надо прекращать.

Виталий Милонов

Милонов ополчился на тех, кто рекламирует на своих "прокачанных попках и утиных губах" косметику, а налоги не отчисляют. Также в немилость попали travel-блогеры, которые "бальных платьях гуляют по скалам Андорры". Такие люди, по мнению депутата, только кучу всяких подражателей. По задумке парламентария, пользоваться безлимитно Instagram смогут только профессиональные компании, которые платят налоги и действия ведут в соответствии с законом.

Ранее на Piter.TV: "А Милонов против!": 9 странных инициатив знаменитого депутата.

Фото: pixabay

 

 

 

 

 

 

Теги: инстаграм , милонов
Категории: Лента новостей Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5