В Госдуме предложили до 2 млн рублей увеличить не облагаемую налогом совокупную сумму вкладов семьи

Сейчас налогообложению подвергаются процентные доходы физлиц, которые были получены от банковских вкладов в размере более 1 млн рублей.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предлагает до 2 млн рублей увеличить не облагаемую налогом совокупную сумму вкладов семьи, которые оформлялись на одного или обоих супругов. Как сообщает RT, письмо уже было направлено на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Отмечается, что сейчас подвергаются налогообложению процентные доходы физлиц, полученные от банковских вкладов в размере более миллиона рублей.

Как отмечается в письме, в расчет не берутся в результате начисления налога положения гражданского и семейного законодательства. Согласно закону, приобретенное в браке имущество считается совместным имуществом мужа и жены в равных долях.

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