В Госдепе ушли от ответа на вопрос, может ли Украина ударить по целям на территории РФ

Нед Прайс считает, что у Киева есть право обороняться.

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс ушел от ответа на вопрос, может ли Украина ответить на действия российских Вооруженных сил за счет нанесения ударов американским вооружением по целям, расположенным на территории РФ. Соответствующий вопрос сотруднику Госдепа США задали журналисты во время регулярного брифинга в Вашингтоне. Прайс подчеркнул, что вся военная помощь имеет одну задачу - самооборону для Киева.

Это поддержка в области безопасности, которая позволит и уже позволяет украинцам защищать демократию, свободу, суверенитет и независимость, защищать свою страну. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Руководитель пресс-службы Госдепа повторил прессе в ответ на прямой вопрос о том, имеет ли Украина право отвечать на удары, совершенные с территории РФ так, что Киев "имеет полное право на самооборону".

Медведев заявил о нанесении РФ удара в случае использования Киевом РСЗО HIMARS.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State