Тэмми Брюс указала на то, что США хотят сделать все возможное для завершения украинского кризиса.

Вашингтонское внешнеполитическое ведомство не рассматривает предстоящую встречу между российским и американским президентами Владимиром путиным и Дональдом Трампом как мирные переговоры по украинскому кризису. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов в Госдепе США от 12 августа официальный представитель внешнеполитического ведомства США Тэмми Брюс. В ответ на вопрос о том, готовы ли власти из Белого дома применить инструменты давления на Кремль, представитель Госдепартамента отметила, что главы США "есть множество инструментов" для решения этой задачи. При этом иностранная чиновница не знает, какой именно подход в результате изберет политик.

Напомню, что президент не называет это переговорами. Не он просил об этом. Он отмечал, что цель - понять, что происходит, что возможно. Так что я считаю, что переговоры - неправильное слово. Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США.

Напомним, что 8 августа президент-республиканцец в США Дональд Трамп сообщил мировой общественности что рассчитывает на встречу с российским коллегой на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник главы Кремля Юрий Ушаков. По словам отечественного эксперта, политические лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования в региональном кризисе на Украине.

В Госдепе призвали не торопиться из-за предположений об ужесточении санкций против РФ.

