В Голландии подозревают Шойгу в причастности к гибели рейса MH17

Трагедия произошла летом 2014 года, расследование до сих пор продолжается.

Совместная следственная группа (JIT) подозревает помощника президента РФ, министра обороны РФ и главы ФСБ в причастности к крушению МH17. Голландские следователи утверждают, что в перехваченных разговорах между ополченцами ДНР и "российскими официальными лицами" упоминаются имена Владислава Суркова , Сергея Шойгу и Александра Бортникова .

По информации из расшифровки, их назвал бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин и бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай .

Ранее в МИД РФ сказали, что перехваченные телефонные разговоры неправдивы и не подтверждены.

Малазийский Boeing 777-200 был сбит ракетой комплекса "Бук" 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все погибли. Лайнер следовал из Амстердама в Куала-Лумпур.

Видео: YouTube / Факти ICTV