В Германии заявили о росте инфляции темпами, которых не наблюдалось за 40 лет

Кристиан Линднер сообщил о причинах нестабильности ситуации в ФРГ.

В Германии заявили о росте инфляции темпами, которых не наблюдалось за последние 40 лет. Соответствующей информацией с журналистами поделился немецкий министр по финансам Кристиан Линднер. Чиновник выступил перед прессой на брифинге в Берлине.

Цены на многие товары и услуги растут так быстро, как это не наблюдалось за последние четыре десятилетия…общая экономическая ситуация кардинально меняется. Кристиан Линднер, министр финансов ФРГ

По мнению специалиста, для страны поворотной точкой во многих экономических и политических областях стал украинский кризис, а также на проблемы влияют последствия пандемии коронавирусной инфекции.

Кабмин ФРг ранее скорректировал в сторону снижения прогноз по восстановлению экономики страны в 2022 году. Предположительно, в текущем году ВВП Германии вырастет на 2,2%. В январе власти ФРГ предполагали, что рост показателей достигнет отметки в 3,6%.

Правительство РФ предоставило Путину предложения по индексации пенсий и пособий.

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