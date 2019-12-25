В Германии считают, что после запуска СП-2 цены на газ могу снизиться

Все дело в усилении конкуренции.

Депутат бундестага Ян Нольте заявил в интервью "Известиям", что к снижению цен на газ приведет запуск газопровода "Северный поток-2". Он отметил, что газопровод имеет внешнеполитическое и энергетическое значение.

Он отметил, что в точки зрения энергетической политики газопровод обеспечит снабжение Европы, в результате цены на газ снизятся. Нольте считает также, что данный проект является прмиеом успешного сотрудничества Евросоюза и России.

Ранее мы писали, что на выборы в Петербурге решили дополнительно выделить 8,3 млн рублей.

Фото: pixabay