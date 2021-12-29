Тино Хрупалла объяснил, что не следует поддерживать военную риторику.

В ФРГ назвали воссоединение Крыма и России "фактом, к которому надо привыкнуть". Такое заявление в эфире местного телеканала ZDF сделал лидер политической партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла. Он уверен в том, что вхождение полуострова в состав РФ - это свершившийся факт в истории, так как Москва больше не отдаст регион Киеву. ПРи этом население выбрало свою судьбу во время референдума.

Это факт, к которому нам уже в определенной степени нужно привыкнуть. Тино Хрупалла, немецкий политик

По словам депутата, "Альтернатива для Германии" отвергает как экономическое давление на Россию, так и поставки нового вооружения для Украины. Основной мерой по урегулированию напряженности в регионе в Берлине назвали диалог между сторонами. Страна критикует распространение "военной риторики". По словам Тино Хрупалла, Украина по примеру Швеции и Финляндии должна оставаться нейтралитетом, чтобы не провоцировать РФ.

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Фото и видео: www.zdf.de