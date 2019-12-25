В Германии бездомный с луком и стрелами разоружил полицейских и сбежал в лес

У мужчины в камуфляжной форме был при себе еще нож и пистолет.

В Германии полиция ищет в лесу мужчину, который обезоружил полицейских.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции города Оффенбург (федеральная земля Баден - Вюртемберг) сообщает, что в воскресенье, 12 июля, мужчина в камуфляжной форме обезоружил патрульных, которые хотели проверить у него документы. Мужчина был одет в камуфляжную форму, а при себе у него были лук со стрелами, нож и пистолет. После того, как мужчина обезоружил полицейских, он скрылся в лесу.

Сейчас полиция округа ведет его поиски на земле и с воздуха. Местных жителей просят оставаться дома и быть острожными. Личность мужчина установлена, это 31-летний бездомный мужчина, у которого ранее были проблемы с законом.

Ранее:В китайском Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 5 баллов

Фото:pixabay.com