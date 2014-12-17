Полицейские из Петербурга и Краснодарского края задержали подозреваемого в совращении школьницы

Полицейские быстро вычислили личность преступника, который оказался 46-летним безработным гражданином из одной из стран Центральной Азии, проживающим в Геленджике.

В Геленджике сотрудники полиции из Петербурга задержали подозреваемого в совершении незаконных действий в отношении несовершеннолетней, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

25 июня педагог из школы-интерната обратилась к правоохранителям и рассказала, что на одном из видео в соцсетях ее ученицы 2013 года рождения был запечатлен неизвестный мужчина, который занимался непристойными действиями на заднем плане. Съемка произошла в одном из коммунальных жилых помещений в центре Петербурга, после чего было возбуждено уголовное дело.

Полицейские быстро вычислили личность преступника, который оказался 46-летним безработным гражданином из одной из стран Центральной Азии, проживающим в Геленджике. С участием коллег из Краснодарского края злоумышленник был задержан на месте.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге росгвардейцы помогли подростку, потерявшему сознание от солнечного удара.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти