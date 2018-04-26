В Геленджике алкаш-супергерой упал на автомобиль с крыши пешеходного перехода

Мужчина устроил жуткое зрелище для случайных прохожих. Фееричный полет алкаша взорвал сеть.

В Геленджике случайный прохожий снял на видео страшную картину. Пьяный мужчина забрался на пешеходный переход, а после медленно и печально слетел на крышу проезжающему автомобилю "Мондео". Как сообщают очевидцы, мужчина чудом остался жив.

Отмечается, что автомобиль, на который приземлился чудак, из Архангельска. Такого поворота житель севера не ожидал. "Классно съездил на юг", - шутят пользователи сети.

По кадрам видеозаписи не сложно понять, что нетрезвый "орел" получил серьезные травмы.

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург