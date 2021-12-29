В "Газпроме" заявили, что объем газа в подземных хранилищах Европы снизился до рекордного минимума

На 22 января объем активного газа в хранилищах Европы на 26% меньше, чем в прошлом году.

По данным компании "Газпром", более 70% от объема газа было отобрано из подземных хранилищ Европы. Газ был закачан в хранилища летом 2021 года. Это было рекордное сокращение запасов.

С 11 января уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 22 января запасы уже на 1,85 млрд куб. м меньше минимального показателя на эту дату,— говорится в сообщении.

Однако в сообщении не приводится точный объем газа на эту дату. Отмечается, что по сравнению с прошлым годом объем активного газа в подземных хранилищах Европы на 26% меньше.

Кроме того, на минимальных уровнях находится заполненность украинских ПХГ. Это значение ниже на 44,6%, если сравнивать с прошлым годом.

А на сегодня запасы в ПХГ Украины провалились уже ниже 12 млрд куб. м,— сообщили в компании.

Ранее мы сообщали, что Еврокомиссия не ожидает падения цен на газ в ближайшее время.

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