В Гатчине ночной воришка украл планшет из открытого окна

Налетчик ночью залез в окно и начал угрожать хозяину.

В минувшее воскресенье, 3 декабря, в Гатчине мужчине приглянулся планшетный компьютер в окне первого этажа. Он решил воспользоваться тем, что оно открыто и устроил разбойное нападение в 3 часа ночи, сообщила пресс-служба МВД РФ по Петербургу и Леноблатси.

Размахивая ножом перед 51-летним хозяином квартиры, преступник схватил планшет и выпрыгнул из окна. Потерпевший не растерялся и сообщил о ночном вторжении в полицию.

Поиграть с новым гаджетом воришке не удалость, так как оперативники быстро вышли на его след. В отношении неудавшегося грабителя возбудили уголовное дело по статье "разбой".