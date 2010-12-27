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В Гатчине ночной воришка украл планшет из открытого окна
Сегодня, 11:06
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nadiputintseva
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В Гатчине ночной воришка украл планшет из открытого окна

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Налетчик ночью залез в окно и начал угрожать хозяину.

В минувшее воскресенье, 3 декабря, в Гатчине мужчине приглянулся планшетный компьютер в окне первого этажа. Он решил воспользоваться тем, что оно открыто и устроил разбойное нападение в 3 часа ночи, сообщила пресс-служба МВД РФ по Петербургу и Леноблатси.

Размахивая ножом перед 51-летним хозяином квартиры, преступник схватил планшет и выпрыгнул из окна. Потерпевший не растерялся и сообщил о ночном вторжении в полицию.

Поиграть с новым гаджетом воришке не удалость, так как оперативники быстро вышли на его след. В отношении неудавшегося грабителя возбудили уголовное дело по статье "разбой".

Теги: кража , новости гатчины , новости спб , разбой
Категории: Новости СПб

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