В Гатчине 10 марта заложат памятник Александру III

Монумент должен появиться в этому году в любимой резиденции императора.

В Гатчине 10 марта состоится торжественное открытие закладного камня в основание будущего памятника императору Александру III. Об этом сообщил Комитет по культуре Санкт-Петербурга.

Монумент должен появиться в этому году в любимой резиденции императора – на территории Арсенального каре Большого Гатчинского дворца. Автор проекта – Петербургской Академии художеств Владимир Бродарский.

Памятник создадут на основе эскизов скульптора Паоло Трубецкого. Он ещё в 1899 году изобразил императора сидящим на троне, но проект так и не реализовали.

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Фото: Википедия (Alex "Florstein" Fedorov)