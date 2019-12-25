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В Гатчине 10 марта заложат памятник Александру III
Сегодня, 9:22
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nastya960

В Гатчине 10 марта заложат памятник Александру III

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Монумент должен появиться в этому году в любимой резиденции императора.

В Гатчине 10 марта состоится торжественное открытие закладного камня в основание будущего памятника императору Александру III. Об этом сообщил Комитет по культуре Санкт-Петербурга.

Монумент должен появиться в этому году в любимой резиденции императора – на территории Арсенального каре Большого Гатчинского дворца. Автор проекта – Петербургской Академии художеств Владимир Бродарский.

Памятник создадут на основе эскизов скульптора Паоло Трубецкого. Он ещё в 1899 году изобразил императора сидящим на троне, но проект так и не реализовали.

Ранее на лице Николая I на Исаакиевской площади заметили матерное слово из трех букв. 

Фото: Википедия (Alex "Florstein" Fedorov) 

Теги: гатчина, император александр iii, памятник
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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