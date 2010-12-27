В Гатчине проведена операция по внутриутробному переливанию крови плоду с тяжелой формой гемолитической болезни

В областном перинатальном центре в Гатчине впервые проведена уникальная операция — по внутриутробному переливанию крови плоду с тяжелой формой гемолитической болезни.

В областном перинатальном центре в Гатчине впервые проведена уникальная операция — по внутриутробному переливанию крови плоду с тяжелой формой гемолитической болезни.

В течение часа специалисты центра в тесном сотрудничестве с "Центром крови Ленинградской области" ювелирно выполнили сложнейшее оперативное вмешательство. Применение современного, перспективного и наиболее эффективного метода лечения тяжелых форм гемолитической болезни плода и новорожденного, а именно — использование внутриутробного внутрисосудистого переливания крови плоду под ультразвуковым контролем позволяет сохранить беременность у пациенток.

Развитие фетальной медицины (внутриутробное хирургическое вмешательство на плоде) – одно из необходимых условий достижения ключевых целей национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография" —увеличения рождаемости и снижения младенческой смертности.

Иточник: пресс-служба ЛО