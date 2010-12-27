Глава аграрного ведомства региона отметил, что за 6 лет реализации государственной программы поддержки фермерства в крестьянских хозяйствах поголовье коров и овец увеличилось более чем в 3 раза, крупного рогатого скота – практически в 4 раза, коз – в 5,5 раз, поголовье птицы – в 13 раз.

В Гатчине прошел первый областной фестиваль фермерской продукции "СВОЁ".

"Благодаря увеличению мер и сумм государственной поддержки, в структуре валовой продукции Ленинградской области товары фермер и личных подсобных хозяйств занимают практически одну четвертую долю, а это более 10% производства продукции всего Северо-Западного региона", – сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко на открытие фестиваля, организованного при участии Россельхозбанка.

Глава аграрного ведомства региона отметил, что за 6 лет реализации государственной программы поддержки фермерства в крестьянских хозяйствах поголовье коров и овец увеличилось более чем в 3 раза, крупного рогатого скота – практически в 4 раза, коз – в 5,5 раз, поголовье птицы – в 13 раз.

Стимулом к развитию фермерских хозяйств послужила государственная поддержка. Грантовые субсидии получили 259 крестьянских фермерских хозяйств на сумму почти 1 млрд рублей.

"Мы рады, что Ленинградская область присоединилась к фестивалю "СВОЁ", этому празднику фермерского искусства. Мы уверены, что многим нашим аграриям фестиваль позволит выйти на новый уровень производства и сбыта, а посетители смогут разнообразить свой рацион новыми экологически чистыми и качественными продуктами отечественного АПК. Особого внимания заслуживают круглые столы с участием федеральных ведомств, которые помогут повысить конкурентоспособность фермерской продукции и её продвижению на экспорт. Мы признательны нашему партнеру Россельхозбанку за его вклад в развитие сельского хозяйства региона", ‒ отметил Олег Малащенко.

Источник: пресс-служба администрации ЛО