В Гатчине будет проведена реставрация собора Петра и Павла

На работы выделено 212,2 миллиона рублей.

В Гатчине будет проведена реставрация кафедрального собора этого города - храма Петра и Павла. Закупку, в рамках которой намечено определить исполнителя работ, разместил комитет государственного заказа Ленинградской области.

Работы с церковью, являющейся объектом культурного значения федерального значения, должны будут проводиться так, что по максимуму сохранить ее подлинные конструкции и элементы.

Предполагается, что проект осуществят в 2020-2022 годах. Ведь церковь давно не ремонтировалась.

На реставрацию выделяется 212,2 миллиона рублей.

Собор Петра и Павла в Гатчине построен по повелению государя-рыцаря Николая I в характерном для тех десятилетий стиле. В советские времена этот стиль почему-то особенно не любили, именовали "псевдорусским", и по этой причине многие церкви "николаевской" эпохи были разрушены.

По замыслу императора он должен был стать храмом-памятником семье Николая I: основателю Гатчины императору Павлу I и его супруге императрице Марии Федоровне, а также великому князю Константину Павловичу и великой княжне Елене Павловне – брату и сестре императора.

Собор строился с 1846 по 1852 год по проекту Р.И. Кузьмина.

Как сообщало ранее Piter.tv, в церкви Богородицы Милующей на Васильевском пройдет масштабная реставрация живописи.

Фото: visitgatchina.com