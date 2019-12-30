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В ГИБДД сообщили дату начала продаж "красивых" номеров

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Речь идет о проведении электронных аукционов по продаже номеров.

В ГИБДД сообщили о дате начала продажи "красивых" номеров для авто. Замначальника ГУОБДД МВД заявил, что правила вступят в силу с 1 января 2021 года.

Речь идет о проведении электронных аукционов по продаже номеров. Предполагается установить разную стоимость в зависимости от их буквенного и цифрового обозначения. Норматив должен вступить в силу с 1 января следующего года.

В октябре 2019 года номера предложили продавать через портал госуслуг. Приобрести "красивые номера" можно будет уплатив повышенную пошлину или через аукцион.

Теги: гибдд, красивые номера
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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