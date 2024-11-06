В ГД заявили, что возвращения обязательных штампов о браке в паспорт не будет

Татьяна Буцкая объяснила, что в будущем могут исчезнуть бумажные документы.

Возвращения на российской территории к обязательным штампам о браке в паспорте гражданина не будет, так как в будущем более вероятен отказ от самих бумажных документов. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделала председатель "Совета матерей", первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. По словам законодателя из нижней палаты парламента,

Я думаю, что возвращения к печатям в паспорте не будет. Скорее даже, раньше активно велись разговоры, сейчас сошли на нет, но возможно, к ним вернутся, что бумажные паспорта уйдут в прошлое, поэтому вместе с ними вообще все печати уйдут. Татьяна Буцкая, депутат ГД РФ

Законодатель отмечает, что при условии, что у гражданина есть желание поставить штамп о браке в паспорте, то никто не сможет ему это запретить. Однако этот штамп является раскрытием информации о человеке. Чем меньше подобных штампов будет в документах, тем сохраннее и безопаснее будут персональные данные. Депутат пояснила, что государственные органы которые нуждаются в информации о браке граждан, и так имеют к этим сведениям доступ в реестровых записях.

Напомним, что 2021 года отметки в паспортах России о браке и о наличии детей были переведены в разряд необязательных, поэтому их делают только по желанию граждан.

В Госдуме предложили ввести единую федеральную выплату за 50 лет брака.

Фото: Piter.tv