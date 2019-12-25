В ГД внесут законопроект о праве на повышенную выплату к пенсии с 70 лет

Правки могут быть внесены в закон "О страховых пенсиях".

Группа депутатов Государственной думы внесет на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о снижении с 80 до 70 лет возраста, с которого гражданам могут назначаться повышенные фиксированные выплаты к страховой пенсии. Соответствующий текст законопроекта распространили по СМИ сотрудники пресс-службы политиков. Среди авторов документа указан председатель профильного комитета по труду Ярослав Нилов и первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев. Они просят внести правки в федеральный закон "О страховых пенсиях". В настоящее время для лиц, достигших возраста 80 лет или являющихся инвалидами I группы, установлено повышение на 100 процентов фиксированной страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности.

Предлагается установить повышение выплаты дифференцированно в зависимости от возраста. Речь идет о том, что достигшим возраста 70 лет государство может платить пенсию больше на 100 процентов, а достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы - на 200 процентов. Инвалидам I группы дополнительно депутаты предлагают также установить повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности в сумме, равной 200 процентов.

Значительная часть наших пожилых граждан просто не может воспользоваться своим правом на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. А ведь уже в 70-летнем возрасте у многих наших пенсионеров возникает необходимость в дополнительных расходах на лекарства и на посторонний уход. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

