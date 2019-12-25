В ГД предложили заморозить цены на социально значимые продукты питания

Юрий Григорьев рассказал о практике в ряде российских регионах.

Федеральным властям сейчас стоит подумать над субсидированием в России цен на 10 или 15 социально значимых продуктов питания. С соответствующим заявлением к журналистам новостного агентства "ТАСС" обратился заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев, представляющий партию "Справедливая Россия". Парламентарий из нижней палаты заметил, что государству важно зафиксировать стоимость на одном уровне. Сейчас отдельные регионы страны самостоятельно субсидируют местные хлебобулочные предприятия для реализации такой инициативы. В частности, сохраняются цены на несколько видов хлеба. По мнению законодателя, такая практика особенно хороша в текущих условиях

Предлагаю решить проблему простым механизмом. Берем список из 10-15 социально значимых товаров: сахар, гречка, мука, яйца, молоко. Торговые сети получают субсидии от государства, а взамен государство гарантирует, что цены на эти товары будут полностью заморожены. Юрий Григорьев, депутат ГД РФ

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Фото: Telegram / ТАСС