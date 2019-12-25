В ГД предложили выплачивать отцам 500 тыс. рублей за участие в уходе за детьми

Мера господдержки может усилить участие отцов в воспитании детей в первые годы жизни малыша и поддержать российские семьи с двумя и более детьми.

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов о ЛДПР направил заместителю председателя федерального правительства Татьяне Голиковой письмо с предложением ввести новую меру поддержки семей. Текст соответствующего документа пресс-служба политика распространила по СМИ. Известно, что парламентарий выступил с инициативой назначать отцам по 500 тысяч рублей при рождении второго и последующих детей в том случае, если они принимали участие в уходе за ребенком. Законодатель считает, что программу, направленную на вовлечение граждан в ответственное отцовство, можно назвать "Папин капитал".

При рождении второго ребенка (и следующих детей) предлагается предусмотреть возможность выдачи дополнительного денежного сертификата на имя отца в размере 500 тыс. рублей, если он подтвержденно принимал участие в уходе за малышом в первые, самые непростые для семьи, годы жизни ребенка. Борис Чернышов, депутат ГД РФ

Политик добавил, что подтверждением такого участия, может служить оформление отпуска по уходу за ребенком - полностью или частично. Такие сведения в стране фиксируются в системе Социального фонда России и подтверждаются работодателем.

