В Финляндии не видят причин для вступления страны в НАТО. Об этом в интервью CNN заявил президент страны Саули Нийнистё.
Дискуссия о вступлении Финляндии в НАТО ведется до сих пор. Глава государства утверждает, что не видит причин для пересмотра политики. По его мнению, вступление страны в НАТО не повлечет "неожиданных перемен". Нийнистё добавил, что решение финских властей может зависеть от ситуации на Украине. Он не видит оснований опасаться вторжения российских танков в балтийский регион.
Комментируя ситуацию вокруг Украины Нийнистё допустил три возможных сценария: от дипломатического урегулирования до полномасштабной войны. По его мнению, вероятнее всего в регионе продолжится постоянное наращивание напряженности.
Ранее МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина стремится к членству в НАТО, несмотря на сигналы Запада.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все