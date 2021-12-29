Однако, ситуация вокруг Украины может сделать вступление Финляндии в НАТО более вероятным.

В Финляндии не видят причин для вступления страны в НАТО. Об этом в интервью CNN заявил президент страны Саули Нийнистё.

Дискуссия о вступлении Финляндии в НАТО ведется до сих пор. Глава государства утверждает, что не видит причин для пересмотра политики. По его мнению, вступление страны в НАТО не повлечет "неожиданных перемен". Нийнистё добавил, что решение финских властей может зависеть от ситуации на Украине. Он не видит оснований опасаться вторжения российских танков в балтийский регион.

Комментируя ситуацию вокруг Украины Нийнистё допустил три возможных сценария: от дипломатического урегулирования до полномасштабной войны. По его мнению, вероятнее всего в регионе продолжится постоянное наращивание напряженности.

Ранее МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина стремится к членству в НАТО, несмотря на сигналы Запада.