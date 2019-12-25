В Финляндии на судне из Петербурга у 15 человек обнаружили коронавирус

Известно, что двух человек госпитализировали. Ещё 13 граждан изолированы и проходят карантин на судне.

В Финляндии на судне из Петербурга у 15 человек обнаружили индийский штамм коронавируса. Об этом в среду, 12 мая, пишет издание "Yle".

Днём 12 мая из Петербурга в порт Вуосаари, расположенный в Хельсинках, прибыло грузовое судно. Позже выяснилось, что на нём у 15 человек обнаружили коронавирусную инфекцию, вызванную, предположительно, индийской мутацией.

Известно, что двух человек госпитализировали. Ещё 13 граждан изолированы и проходят карантин на судне.

Ранее в ВОЗ сообщили, что "индийский" штамма коронавируса оказался устойчив к антителам.

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