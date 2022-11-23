В ФРГ заявили, что подошли к "абсолютным границам" в вопросе помощи странам вооружением

Кристине Ламбрехт напомнила о необходимости защищать страну и союзников по НАТО.

В ФРГ заявили, что подошли к "абсолютным границам" в вопросе помощи третьим странам западным вооружением. Соответствующее заявление в ходе выступления на мероприятии, организованном местным, сделала министр по обороне Кристине Ламбрехт. Немецкая чиновница уточнила, что Германия имеет международные обязательства в НАТО по оказанию военной помощи. Гостья не стала называть конкретные государства, но обозначила, что в Минобороны и ее адрес поступают официальные просьбы по оказанию военной поддержке.

Мы сейчас находимся на абсолютной границе в плане того, что мы можем отдать. Мы хотим быть в состоянии обеспечивать оборону страны и НАТО. Скрепя сердце я должна отклонять некоторые из них. Кристине Ламбрехт, министр по обороне ФРГ

Кристине Ламбрехт напомнила журналистам об уже обещанных и осуществленных поставках вооружения, а также финансовой и гуманитарной помощи, размещении беженцев из Украины на территории ФРГ, проведении европейской инструкторской миссии. За первые три квартала 2022 года власти Германии выдали разрешения на военные поставки Украине на общую сумму в 775 миллионов евро. В частности, речь идет о самоходных гаубицах, реактивных системах залпового огня Mars, зенитных самоходных установок Gepard, системе ПВО IRIS-T и бронемашинах Dingo.

Министр обороны ФРГ считает, что бои на Украине продлятся еще долго.

Фото и видео: YouTube / Bundesakademie für Sicherheitspolitik