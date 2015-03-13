В ФРГ ведут переговоры с РФ о создании гуманитарных коридоров в Мариуполе

Анналена Бербок рассказала стремлении вывести гражданское население из города.

Власти Германии ведут активные переговоры с российской стороной о создании гуманитарных коридоров в Мариуполе. Такой информацией с журналистами на совместной пресс-конференции с эстонской коллегой рассказала глава министерства по иностранным делам Анналена Бербок. В Таллине она встретилась с Эвой-Марией Лийметс.

Мы активно прилагали усилия по различным каналам - от МИД до Ведомства федерального канцлера, а также постоянно ясно заявляли российскому руководству о необходимости создания этих гуманитарных коридоров. Анналена Бербок, глава МИД ФРГ

Немецкий дипломат подчеркнула, что некоторые гумкоридоры уже существовали частично ранее, а остальные все еще подвергаются обстрелам. Бербок подчеркнула, что в связи с ситуацией, фиксирующейся в последние дни на территории украинского населенного пункта, Берлин совместно с Международным Красный Крестом указывают на необходимость обеспечения беспрепятственного выхода из города мирного населения.

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Фото и видео: YouTube / phoenix