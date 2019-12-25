Журналисты уточнили, какую угрозу ждет Киев во время отопительного сезона.

В ФРГ могут создать фирму для управления морской частью "Северного потока-2". Об этом в собственном материале рассказали журналисты из издания "РБК-Украина". По мнению авторов статьи, российская компания может использовать "уловку" для того, чтобы поставить отопительный сезон в Киеве под угрозу. Речь идет о формировании немецкой дочерней фирмы Nord Stream 2 AG как оператора проекта "Северный поток — 2".

Проблемы с обеспечением газом зимой действительно могут возникнуть. И степень их сложности будет зависеть от погодных условий и объемов импорта. Пока прогнозы по обоим направлениям неутешительны. Зиму ожидают холодную. текст публикации

Эксперты пишут о том, что в случае успеха, газ в ЕС в обход украинской территории пойдет еще до конца отопительного периода. Остановка транзита энергоресурсов приведет к тому, что отдельные населенные пункты Украины останутся без газоснабжения. Киев изучает вопрос и подготавливает три сценария развития ситуации. Их подробности не разглашаются. Не исключается изменение работы системы местной ГТС, вполь до сокращения объема подачи газа.

Bloomberg: "Северный поток — 2" точно будет уничтожен в случае нападения России на Украину.

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