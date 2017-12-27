В ФБУ допускают, что на запрет на участие российских спортсменов в ОИ-2018, может влиять политика

Президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак рассказал, что он думает о ситуации с недопуском российских спортсменов к ОИ-2018.

Президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак сказал, что недопуск российских спортсменов к Олимпийским играм 2018 года может быть связан с политикой.

"Сложно давать какую-либо оценку всему происходящему, всё это в новинку для спортивного мира. Мы никогда с таким не сталкивались. Безусловно, в МОК сидят и работают компетентные люди, способные давать оценку всем своим действиям, но не исключаю, что в истории с Россией в основе всех проблем лежит не только спорт, но и политика", — сказал Брынзак корреспонденту RT.

Также ранее Брынзак сообщил RT, что поддерживает российского спортсмена Антона Шипулина, когда второго не допустили до Игр.

"Возможное отсутствие Шипулина в составе олимпийской команды, мягко говоря, огорчает меня. Антон — потрясающий спортсмен, всегда искренне болеем за него, когда с дистанции сходят наши ребята. Хочется верить, что это ещё не конец. Нужно бороться, идти до конца, через суд биться за право ехать на Игры".

Фото: сайт МОК