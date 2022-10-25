В Эстонии не ожидают принятия решения о потолке цен на газ на Совете ЕС 25 октября

Рийна Сиккут объяснила, что решение может быть принято только в конце октября.

В Эстонии не ожидают принятия решения о потолке цен на природный газ на Совете ЕС 25 октября. Соответствующее заявление в ходе выступления перед журналистами в Люксембурге сделала министр по экономике и инфраструктуре Рийна Сиккут. Чиновница предположила, что окончательное постановление будет принято странами-членами Евросоюза только в конце месяца.

Скорее всего, мы примем окончательное решение в конце месяца, а не сегодня. Это будет проще сделать, когда станет понятно, пройден пик цен на данный вид топлива или нет. Рийна Сиккут, эстонский министр

Иностранка пояснила, что власти Эстонии были бы готовы принять подобное решение "уже сегодня", но подобную данную меру лишь с небольшой вероятностью на текущий момент могут одобрить все членф регионального содружества. Рийна Сиккут полагает, что ограничения на цену энергоносителей могло бы "поставить под угрозу обеспечение поставок в ЕС".

Минэкономики Эстонии выразило поддержку введения потолка цен на газ из России.

Фото и видео: European Commission