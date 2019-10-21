Главврач Елизаветинской больницы назвал число жертв коронавируса в его медицинском учреждении

С опорой на слова главврача можно сделать вывод, что официальная статистика запаздывает.

За время пандемии коронавируса от вирусной инфекции в Елизаветинской больнице скончались 150 человек. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Сергей Петров, передал "78.ru".

Петров отметил, что также возросла смертность от других заболеваний: 570 человек скончались от соматических заболеваний. Ежедневно в стационар прибывает по 300 человек.

Ситуацию осложняет и то, что среди заболевших много врачей.

Отметим, что на данный момент в Петербурге официальное количество смертей от COVID-19 составляет 150 человек. Подтверждением диагноза занимается комиссия по летальным по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, включая коронавирус.

Фото: vk.com/elizspb