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Главврач Елизаветинской больницы назвал число жертв коронавируса в его медицинском учреждении
Сегодня, 17:44
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Главврач Елизаветинской больницы назвал число жертв коронавируса в его медицинском учреждении

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С опорой на слова главврача можно сделать вывод, что официальная статистика запаздывает.

За время пандемии коронавируса от вирусной инфекции в Елизаветинской больнице скончались 150 человек. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Сергей Петров, передал "78.ru". 

Петров отметил, что также возросла смертность от других заболеваний: 570 человек скончались от соматических заболеваний. Ежедневно в стационар прибывает по 300 человек. 

Ситуацию осложняет и то, что среди заболевших много врачей. 

Отметим, что на данный момент в Петербурге официальное количество смертей от COVID-19 составляет 150 человек. Подтверждением диагноза занимается комиссия по летальным по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, включая коронавирус. 

Фото: vk.com/elizspb

Теги: елизаветинская больница
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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