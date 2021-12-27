В Екатеринбурге спецназ во время матча задержал осужденного футболиста

Ещё в 2008 году мужчина был осужден за разбой.

Полиция задержала скрывавшегося от колонии футболиста во время матча в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

Ещё в 2008 году мужчина был осужден за разбой. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. На оглашение приговора обвиняемый не явился, его объявили в федеральный розыск.

Полиции стало известно, что разыскиваемый будет принимать участие в матче в рамках регулярного мини-футбольного чемпионата Екатеринбурга. Его задержали прямо на стадионе и доставили в СИЗО.

Стало известно, что следствие просит изменить меру пресечения для Юрия Хованского, который сейчас находится в СИЗО.

Видео: ГУФСИН Свердловской области