В Екатеринбурге ночью подожгли клинику,которая предлагала платные тесты на коронавирус

У порога была найдена зажигалка.

В Екатеринбурге ночью горела частная клиника на первом этаже 16-этажного жилого дома по улице Уральской.

Издание URA.RU сообщает, что около 3х часов ночи произошел пожар в "Клинике Уральская" по улице Уральская на первом этаже многоэтажки. Сообщается, что защитные роль ставни были отогнуты, окно в комнату было разбито, а у порога клиники валялась зажигалка. Есть вероятность, что клинику подожгли.

Уточняется, что помимо других медицинских услуг, клиника предлагала платное тестирование методом ПЦР на коронавирус.

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