В Екатеринбурге неизвестный облил кислотой элитную иномарку

Видео злодеяний попало в объективы камер уличного видеонаблюдения

Ночью 15 сентября на улице Советской города Екатеринбурга неизвестный молодой мужчина облил разъедающей жидкостью автомобиль "Порше Кайен".

Девушка, хозяйка испорченной иномарки, выйдя утром из дома, обнаружила свою машину со вспученной краской и расплавившимися фарами. Девушка обратилась с заявлением в полицию, но виновный в порче имущества на данный момент не найден. Хозяйка авто сообщила, что ремонт ей обойдется в 350 тысяч рублей.

Девушка раздобыла записи с видеокамер уличного наблюдения, но по записям точно установить злоумышленника невозможно, так как лицо мужчины закрывает капюшон. Автоледи подозревает, что машину мог испортить бывший парень.

Хозяйка "Порше" надеется, что запись с видеокамер поможет найти злоумышленника и привлечь того к ответственности.

Видео: YouTube/E1.RU - резервный канал