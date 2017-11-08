В Екатеринбурге муж пробрался в родильное отделение и накинулся с ножом на беременную жену

В результате нападения женщине и неродившемуся младенцу был нанесен тяжкий вред. Появились подробности этого жуткого происшествия.

Жуткое происшествие произошло в июле 2017 года в родильном отделении одной из больниц Екатеринбурга.

29 июля 2017 года 28-летний мужчина прошел в родильное отделение больницы, расположенной в переулке Суворовский в Екатеринбурге. Злоумышленник нанес множественные ножевые ранения своей беременной жене, после чего скрылся. В результате нападения пострадал и неродившийся ребенок. Только благодаря срочной и квалифицированной помощи медиков жизнь женщине и ее ребенку удалось спасти. Вскоре был задержан и нападавший.

Как стало известно, мужчина был ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. С девушкой, которая впоследствии стала его женой, он познакомился по переписке, находясь в исправительной колонии на севере Свердловской области.

В ходе следственных мероприятий были проведены судебно-медицинские, молекулярно-генетические, биологические экспертизы. Допрошены свидетели из числа родственников потерпевшей и обвиняемого, а также сотрудников и пациентов больницы. Согласно заключению проведенной по делу психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый признан невменяемым, в связи с чем, он не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими.

Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера в отношении обвиняемого.

Видео: Piter.TV